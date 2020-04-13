Украина

Игрок киевлян поведал о том, чем занимается во время паузы в чемпионате.

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев рассказал, о том, как проводит время на карантине в связи с остановкой УПЛ и Кубка Украины. Несмотря на то, что большинство его одноклубников отдыхают, играя в компьютерные игры, Шепелев читает книги и смотрит сериалы.

"Первую часть карантина я был в Киеве, а когда нам сообщили о том, что его продлевают до 24-го апреля, поехал к родителям. Естественно, выполняю программу, которую нам дали, а больше ничего особенного не делаю".

"В свободное время читаю книги, провожу время с родителями и занимаюсь текущими делами по дому. Что читаю? В основном, это биографии известных спортсменов и тренеров: "Я – Златан", о Хосепе Гвардиоле. В планах – "Выжить любой ценой" и книга Дональда Трампа "Думай, как миллионер".

"Еще смотрю фильмы и сериалы, в частности, "Бумажный дом", он мне понравился, интересный, об ограблениях, кстати, только вышел новый сезон. Сейчас времени для фильмов стало больше, как раз подходящий момент, чтобы пересмотреть то, что давно собирался".

"Что касается компьютерных игр, раньше много играл, а сейчас уже неинтересно, то же относится и к Play Station – уже прошла мода на это", — приводит слова Шепелева официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее полузащитник Динамо Карлос де Пена рассказал о том, как поддерживает физическую форму во время карантина.

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