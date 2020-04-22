Украина

Вашему вниманию третий подкаст Football.ua, в котором обсудили вопрос о таком явлении в футболе как натурализация.

Редакция Football.ua выпустила третий видеоподкаст, в котором обсуждает насущные проблемы в украинском футболе.

В очередном материале главный редактор Николай Балецкий с Александром Пузиком и Сергеем Горбаченко обсудили вопрос о натурализации иностранных игроков для сборной Украины.



Смотрите также видеоподкаст о влиянии коронавируса на футбол, а также беседу Николая Балецкого с Артемом Франковым.

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