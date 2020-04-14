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Редакция Football.ua в видеоподкасте обсудила последствия COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса футбольные матчи продолжают быть приостановлены, кроме чемпионатов Беларуси и Таджикистана.

Благодаря карантину у редакции Football.ua появилась возможность записать новый вариант подкаста в формате видео.

В этом пробном выпуске Николай Балецкий, Александр Пузик и Сергей Горбаченко обсуждают коронавирус, его влияние на самый популярный вид спорта, а также рассуждают, когда футбол снова начнет радовать болельщиков.

Также редакция обсудила, что необходимо делать с украинской Премьер-лигой, и что нужно, если сезон так и не будет доигран. В частности, как решить вопрос с вылетевшими командами и теми, кто должен будет войти в УПЛ.

Ранее редакция Football.ua рассуждала об успехе Шахтера и феномене Диего Симеоне.

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