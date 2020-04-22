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Вингер Александрии Дмитрий Шастал рассказал о том, как проводит время на карантине.

Дмитрию Шасталу избавиться от скуки, помимо индивидуальных тренировок, помогают любимая девушка, работа по обустройству дачи, сериалы и Deep Purple.

"На самоизоляции я чувствую себя хорошо, главное — новости поменьше смотреть, чтобы не нервировали, – цитирует вингера Александрии официальный сайт УПЛ. – Первую часть карантина я провел в Киеве, а сейчас перебрался на дачу за городом. Я здесь с девушкой, и забот у меня — уйма. Этот домик не предназначен для долгого проживания, так, приехать на пару дней, шашлыки пожарить, так что пришлось все приводить в порядок. Сейчас в основном работаю в саду: дрова пилю, чтобы было чем топить в доме, посадил много растений, газон засеял лавандой... Так что скоро стану настоящим садовником".

"Из-за дел по хозяйству времени на фильмы и сериалы мало. Но посмотрел "Зеленую книгу" с Вигго Мортенсеном, очень атмосферное кино. Также пересматриваю сериалы 90-х — 2000-х годов: "Друзья", которых знаю почти на память, "Клинику" – немного глупый сериал, но легкий. Также у меня подписка на Netflix, а там много нового".

"Ну и, конечно, как же без музыки! Тем более, что ее можно использовать как фон, а параллельно что-то делать по хозяйству. У меня главное воспоминание детства — альбом Deep Purple "April", мне его отец вместо колыбельной ставил... Кстати, Deep Purple недавно выпустил новый альбом! Также могу отметить свежие работы Radiohead и "Пошлой Молли", плюс альбомы рэп-исполнителей Dose и Saluki. Кстати, я и сам играю на гитаре".

"На книги, так же, как и на фильмы, времени остается не очень много, но из последнего был впечатлен романом "Цветы для Элджернона» Дэниэла Киза".

Перед вынужденным перерывом Александрия занимала пятое место в чемпионате, отставая на 6 очков от Зари и Динамо и на 3 — от Десны.

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