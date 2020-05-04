Украина

Премьер-лига должна получить разрешение от правительства, а футболисты обязаны пройти тест на наличие коронавируса.

Нестабильная ситуация с пандемией коронавируса в Европе ставил под вопрос возобновления футбольных соревнований. Франция и Нидерланды уже официально объявили о досрочном завершении сезонов, но во многих странах, включая Украину, хотят доиграть свои чемпионаты.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий назвал обязательные условия, при которых футбол в нашей стране вновь вернется. В случае послабления карантина до 12 мая, Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в конце этого месяца.

"На этой неделе состоялось заседание рабочей группы, присутствовало руководство УАФ, в лице первого вице-президента Олега Протасова. Клубам был представлен оптимистический сценарий возобновления нашего чемпионата. Планируем 30 мая проведение первого матча. Обязательным условием будет являться проведение тестирования на наличие или отсутствия COVID-19 у футболистов, всего штаба и персонала клубов".

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"Клубы акцентировали наше внимание на том, что есть определенные трудности с количеством тестов. В связи с этим был озвучен вопрос: помогут ли с этим УАФ и УПЛ? Все, что в наших силах, мы обязательно сделаем. УАФ также будет обращаться в профильное министерство, чтобы по приемлемой цене приобрести необходимое количество тестов. На сегодняшний день цена варьируется от 500 до 2000 гривен. Это должен быть единый протокол".

"Есть образец Бундеслиги, сейчас мы работаем совместно с УАФ над тем, чтобы у нас был внедрен аналог такого протокола, который будет обязательным перед всеми матчами Премьер-лиги. Единые требования будут к тестированию: чтобы у всех футболистов они были обязательно проведены. Только в случае отрицательного результата теста на коронавирус будет получен зеленый свет, чтобы футболисты смогли принимать участие в матче".

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"Негативная реакция со стороны клубов отсутствует. Это пока рабочий проект, мы ждем обратной связи от клубов. По той информации, которая сейчас уже есть, все с оптимизмом воспринимают этот проект и хотят поскорее вернуться к матчам. Некоторые клубы считают, что даже хорошо, что есть такой тесный график. Учитывая то, что у нас будут некоторые трудности с транспортным сообщением, как раз удобно, если клуб едет из Львова в Мариуполь, а попутно у них игра в Киеве, приемлемо, что среди недели матч будет в среду. Минимум между матчами должно быть 48 часов".

"Мы все зависим от решения нашего правительства. Если мы увидим 12 мая послабление карантина и сможем приступить к полноценному тренировочному процессу, а матчи смогут проходить, то будем стартовать 30 мая", — заявил Дикий в программе Великий футбол.

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