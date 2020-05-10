Украина

Игроки Ворсклы планируют собраться в Полтаве 12 мая.

Защитник полтавской Ворсклы Владимир Баенко заявил, что уже на следующей неделе его команда должна собраться, чтобы пройти тесты на коронавирус для дальнейшей организации тренировочного процесса.

"12 мая мы собираемся в Полтаве. Прежде всего — пройдем тест на COVID-19. Все необходимые меры соблюдения безопасного расстояния уже продуманы: каждый из нас будет это делать с интервалом в пять минут. Все обязательно наденут маску и перчатки, согласно рекомендациям УПЛ и Минздраву".

"Многие сейчас спрашивают о самом актуальном — зарплате. Пока мы были на карантине, этот вопрос не поднимался. Чисто рабочие моменты обсуждали в мессенджере. Уверен, с каждым будет отдельно вестись диалог".

"Руководство определит свою позицию. Всем необходимо с пониманием подойти к этой ситуации, потому что она действительно чрезвычайная. Такого история футбола еще не знала. Мы как первопроходцы должны сознательно все воспринимать, и быть благодарными клубам за то, что имеем", — приводит слова Баенко пресс-служба Ворсклы.

Напомним, ранее УАФ обсудила возможность и сроки возобновления футбольных турниров. Ожидается, что все клубы приступят к тренировкам 12 мая. Ориентировочные даты старта чемпионатов пока неизвестны.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.