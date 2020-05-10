Игроки Ворсклы планируют собраться в Полтаве 12 мая.
Владимир Баенко, Getty Images
10 мая 2020, 12:21
Защитник полтавской Ворсклы Владимир Баенко заявил, что уже на следующей неделе его команда должна собраться, чтобы пройти тесты на коронавирус для дальнейшей организации тренировочного процесса.
"12 мая мы собираемся в Полтаве. Прежде всего — пройдем тест на COVID-19. Все необходимые меры соблюдения безопасного расстояния уже продуманы: каждый из нас будет это делать с интервалом в пять минут. Все обязательно наденут маску и перчатки, согласно рекомендациям УПЛ и Минздраву".
"Многие сейчас спрашивают о самом актуальном — зарплате. Пока мы были на карантине, этот вопрос не поднимался. Чисто рабочие моменты обсуждали в мессенджере. Уверен, с каждым будет отдельно вестись диалог".
"Руководство определит свою позицию. Всем необходимо с пониманием подойти к этой ситуации, потому что она действительно чрезвычайная. Такого история футбола еще не знала. Мы как первопроходцы должны сознательно все воспринимать, и быть благодарными клубам за то, что имеем", — приводит слова Баенко пресс-служба Ворсклы.
Напомним, ранее УАФ обсудила возможность и сроки возобновления футбольных турниров. Ожидается, что все клубы приступят к тренировкам 12 мая. Ориентировочные даты старта чемпионатов пока неизвестны.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.