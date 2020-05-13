Украина

Днепряне готовятся к возобновлению чемпионата.

Футболисты СК Днепр-1, а также трененский штаб, персонал и все сотрудники клуба, которые контактируют с командой сдали образцы материала для ПЦР-тестов, сообщил официальный сайт клуба.

Результаты тестирования в передвижной лаборатории из Киева пока неизвестны. Ожидается, что они будут готовы до 15 мая.

Дальше передвижная лаборатория отправится в клубы Мариуполя, Запорожья и Одессы.

Среди клубов украинской Премьер-лиги тестирование уже прошло Динамо. Ни одной позитивной пробы среди киевлян выявлено не было. Также прошел обследование Шахтер.

Карпаты, у которых были сложности с финансированием тестирования, решили эти проблемы. Они пройдут обследование 15 мая.