Украина

Защитник Олимпика Дмитрий Литвин прокомментировал тренировочный процесс команды.

Дмитрий Литвин поделился впечатлениями от подготовки Олимпика к возобновлению чемпионата.

"Мы готовимся на базе в Счасливом, – цитирует защитника официальный сайт Олимпика. – Иногда один раз в день, иногда — два. Провели контрольный поединок против Колоса. Как и всем командам, нам пока не хватает игрового тонуса. После такого длительного перерыва нужно время, чтобы вернуть нужные кондиции".

"Однако мы все ужасно соскучились по футболу. Не хватает тех эмоций, которые дарят официальные игры. Соревновательный дух очень важен для каждого спортсмена, так что очень хочется поскорее начать. Именно поэтому Олимпик за то, чтобы возобновить чемпионат с 30 мая".

После победы над Колосом, следующий спарринг Олимпик проведет против Динамо 27 мая.