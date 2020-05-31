Украина

Football.ua представляет анонс матча 24-го тура первенства УПЛ.

В матче 24-го тура в Полтаве сойдутся соседи по турнирной таблице — Ворскла и ФК Львов. Обе команды еще не потеряли шансы побороться за место в плей-офф за путевку в Лигу Европы, однако для того, чтобы приблизиться к заветной цели, обоим соперникам нужна победа.

Ворскла — ФК Львов

Воскресенье, 31 мая, 14:00. Полтава, стадион Ворскла. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Ворскла и ФК Львов в 23-х турах чемпионата Украины набрали по 21-му очку и делят 9-10 места в турнирной таблице. Правда, львовяне опережают своего соперника по дополнительным показателям.

От 8-го места, дающего право побороться в плей-офф за путевку в Лигу Европы, обе команды отделяет 4 очка, но у Мариуполя, занимающего это место, останется игра в запасе из-за того, что матч азовцев против Карпат был отменен, так как у "зелено-белых" выявили зараженных коронавирусом футболистов.

В любом случае, и Ворскла, и Львов будут стремиться только к победе, поскольку неудачник не просто лишиться шанса попасть в Европу, но и окажется в зоне плей-офф на вылет.

О таком варианте Львов и слышать не хочет, поскольку перед командой по-прежнему стоит задача попадания в еврокубки. Возможно, о том же мечтает и Ворскла, хотя главный тренер полтавчан Юрий Максимов в качестве основной задачи назвал серьезную чистку в команде и подготовку к следующему сезону.

После карантина Ворскла провела контрольный поединок против Александрии и уступила 2:4. Львовяне же обыграли одного из лидеров Первой лиги и полуфиналиста Кубка Украины Минай — 3:2. По словам одного из тренеров команды Андрея Березовчука, в игре Львова пока еще слишком много ошибок.

В воскресном поединке не сможет принять участия игрок гостей Рафаэль Сабино, отбывающий дисквалификацию.

Интересные факты

- Команды провели между собой 9 официальных матчей: 5 побед Ворсклы, 2 ничьи и 2 победы Львова.

- В Полтаве львовяне еще не побеждали: 1 ничья и 3 поражения.

- Поединок 24-го тура станет для Ворсклы 700-м в УПЛ.

- Если полтавчане забьют 2 мяча, то на их счету будет 750 голов в УПЛ.

- Победа станет для Ворсклы 150-й домашней в чемпионатах Украины.

- При Юрии Максимове на посту главного тренера Ворскла дома не потеряла ни одного очка — 4 победы.

- Безвыигрышная серия Львова в чемпионате составляет 4 матча: 3 ничьи и 1 поражение.

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