Украина

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин — о ситуации в клубе из-за COVID-19.

Ростислав Ящищин уверен, что клуб преодолеет все сложности.

"Наш клуб оказался в крайне сложной ситуации – заболело много наших игроков и работников. Мы все вынуждены уйти на самоизоляцию и объявить двухнедельный карантин. Несмотря на такую ​​проблему, я лично верю в то, что мы победим. Наши работники, которых вирус обошел стороной, уже предложили свою помощь и поддержку инфицированным – купить продукты или вещи первой необходимости, помочь материально. Мэр Львова Андрей Садовый пообещал свою поддержку, помощь и содействие "в любое время дня и ночи".

"Я получил огромное количество звонков и сообщений от футбольных людей Украины – все они подбадривали и убеждали, что совместными усилиями вирус будет преодолен. Конечно, не мог остаться в стороне нашей проблемы и новый владелец Карпат Олег Смалийчук. Сейчас он активно ищет варианты, чтобы как можно быстрее попасть во Львов и быть вместе со своим клубом. Никто из инфицированных не останется без помощи, все получат поддержку".

"За более чем 50-летнюю историю Карпаты переживали сложные времена. Наверное, сейчас один из самых трудных периодов нашего клуба. Но я верю, что совместными усилиями вирус будет преодолен, и мы снова соберемся на наших рабочих местах – на футбольных полях, за офисными столами или за водительским рулем".

"Карпаты будут жить – именно благодаря вам, тем, кто этого хочет", – приводит слова Ящишина официальный сайт львовской команды.

Напомним, что в Карпатах 25 случаев коронавируса, клуб ушел на карантин.