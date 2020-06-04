Украина

Алексей Антонов заверил, что клуб не будет требовать никаких санкций для "львов", если их матч не состоится.

Из-за вспышки коронавируса в Карпатах (25 заболевших) матчи львовян против Мариуполя, Ворсклы и Днепра-1 были перенесены. Маловероятно и что "львы" сыграют с Олимпиком 20 июня, считает генеральный директор Олимпика Алексей Антонов.

"Мне искренне жаль, что так сложилось у ребят. В этой ситуации мог оказаться любой клуб. Во львовском клубе работает родной нам человек – Роман Санжар. Не представляю, как им сейчас тяжело. У меня предчувствие, что мы с ними не сыграем. Оптимистом можно быть, но нужно – реалистом. Пока они соберутся, пока туда-сюда... Они даже не успеют наиграть ребят из дубля", — цитирует Алексея Антонова сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

"Олимпик примет любое решение по матчу. Мы полностью на стороне Карпат, поддерживаем этот клуб и очень сильно переживаем. Это человеческие жизни. Здесь уже не включается, у кого сколько очков и кто вылетает. Люди заболели, это самое главное. Быстрее бы они выздоровели и встали на ноги. А футбол уже на втором плане".

На данный момент именно Карпаты и Олимпик являются главными претендентами на вылет. У львовян 14 очков в 23 матчах, а у дончан – 19 в 24. Следующий матч Олимпик проведет с Мариуполем 7 июня.