Украина

Украинский специалист не захотел возвращаться в киевский клуб.

Динамо продолжает рассматривать варианты с назначением нового главного тренера первой команды в связи с уходом с поста Алексея Михайличенко. Одной из вероятных кандидатур назывался нынешний наставник Ференцвароша Сергей Ребров, однако специалист отказался возвращаться в Киев.

Как стало известно программе Футбол NEWS, 46-летний коуч действительно получал предложение вновь возглавить Динамо, но руководство клуба получило от него отказ.

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Таким образом, поиски нового главного тренера для "бело-синих" продолжаются. На данный момент Динамо ведет переговоры со специалистом, имя которого не сообщается и держится в тайне.

Напомним, что Ребров возглавлял столичный клуб в период с 2014 по 2017 год. За это время украинскому тренеру удалось привести команду к двум чемпионствам, двум победам в Кубке Украины и одному триумфу в Суперкубке Украины.