Украина

Румынский специалист будет работать со своим верным соратником времен Шахтера.

Динамо работает над приглашением нового тренера после увольнения Алексея Михайличенко и нацелилось на Мирчу Луческу.

Как сообщает informatiabucuresti, ассистентом румынского специалиста в столичном клубе в случае назначения будет Александр Спиридон, с которым тот работал в Шахтере 12 лет.

Отметим, что в нынешнем сезоне Динамо финишировало на втором месте в УПЛ и выиграло Кубок Украины.

Александр Спиридон после периода в Шахтере успел поработать тренером сборной Молдовы.