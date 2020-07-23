Румынский специалист будет работать со своим верным соратником времен Шахтера.
Спиридон и Луческу, getty images
23 июля 2020, 11:15
Динамо работает над приглашением нового тренера после увольнения Алексея Михайличенко и нацелилось на Мирчу Луческу.
Как сообщает informatiabucuresti, ассистентом румынского специалиста в столичном клубе в случае назначения будет Александр Спиридон, с которым тот работал в Шахтере 12 лет.
Отметим, что в нынешнем сезоне Динамо финишировало на втором месте в УПЛ и выиграло Кубок Украины.
Александр Спиридон после периода в Шахтере успел поработать тренером сборной Молдовы.