Киевский клуб прошел очередную проверку на коронавирус.
Фото: ФК Динамо
31 июля 2020, 23:12
В четверг, 30 июля, первая команда Динамо начала подготовку к новому сезону.
Кроме того, в четверг и пятницу игроки прошли традиционное предсезонное медобследование.
"Накануне этого медосмотра динамовцы сдали очередные ПЦР-тесты на COVID-19. Все они оказались отрицательными, поэтому ничто не мешает полноценной предсезонной работе", — гласит заявление на официальном сайте киевлян.
Ранее сообщалось, что Никита Бурда тренируется по индивидуальной программе.