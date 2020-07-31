Украина

Киевский клуб прошел очередную проверку на коронавирус.

В четверг, 30 июля, первая команда Динамо начала подготовку к новому сезону.

Кроме того, в четверг и пятницу игроки прошли традиционное предсезонное медобследование.

"Накануне этого медосмотра динамовцы сдали очередные ПЦР-тесты на COVID-19. Все они оказались отрицательными, поэтому ничто не мешает полноценной предсезонной работе", — гласит заявление на официальном сайте киевлян.

Ранее сообщалось, что Никита Бурда тренируется по индивидуальной программе.