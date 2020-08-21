Украина

Тест игрока Зари на COVID-19 показал отрицательный результат.

Полузащитнику Зари и сборной Украины Дмитрию Иванисене в начале августа этого года диагностировали коронавирус, после чего футболист отправился на двухнедельную изоляцию.

Однако, как сообщает официальный сайт луганского клуба, 26-летний украинец уже выздоровел от недуга. Вчера, 20 августа, Дмитрий сдал третий по счету ПЦР тест, который показал отрицательный результат.

В заявлении Зари говорится, что Иванисеня отлично себя чувствует и в ближайшее время присоединится к тренировочному процессу со всей командой.

Напомним, Заря встретится с Десной в первом туре УПЛ-2020/21. Поединок состоится 22 августа в 17:00 по киевскому времени и пройдет на стадионе им. Ю. Гагарина в Чернигове.