Украина

Football.ua подводит итоги очередного тура украинской Премьер-лиги.

3-й тур УПЛ не был полон сюрпризов, но и без неожиданностей не обошлось. Центральным матчем вполне логично считался матч в Запорожье между Зарей и Шахтером. Этот поединок оправдал возложенные на него ожидания и обе команды провели игру на более чем высоком уровне.

Нельзя не отметить натужную, но все же победу киевского Динамо над Львовом. Не забываем и про Колос, который, как и киевляне, играл на неделе в еврокубках, но это не помешало подопечным Костышина набрать 3 очка. И, конечно же, хвалим команду Юрия Максимова за их уверенную победу в Александрии.

Отставка Михайленко. Первый пошел

Первый матч 3-го тура УПЛ был сыгран в Днепре, где хозяева поля – Днепр-1 принимали Мариуполь. Матч получился достаточно грубым. Арбитр этой встречи Дмитрий Кривушкин показал 7 желтых карточек и 1 красную, а победу праздновали азовцы. Команда из Мариуполя обыграла хозяев со счетом 2:1. Голы на свой счет записали Бондаренко и Сагуткин. Днепр-1 ответил только одним голом Хобленко на 62-й минуте матча.

После этого поединка главный тренер Днепр-1 Дмитрий Михайленко подал в отставку. Нельзя сказать, что эта новость стала неожиданностью для футбольной общественности. Слухи о возможном уходе Михайленко в прессе муссировались достаточно давно. Еще в межсезонье была информация о том, что наставник Зари Виктор Скрипник уже вроде как "ударил по рукам" с руководством Днепра-1, но в последний момент сделка сорвалась. Не в лучшей ситуации после этого находился в клубе Михайленко. Ушел ли Михайленко сам или же его "ушли" знают лишь люди из руководства клуба, но это уже не столь важно. Ждем информации о новом назначении.

Амбициозные полтавчане

Концовка предыдущего сезона предвещала, что Ворскла во главе с Юрием Максимовым сумеет в новом сезоне показать себя с лучшей стороны. Но точно никто не мог предвидеть, что полтавчане начнут чемпионат с трех побед и сумеют повторить свой старт 24-летней давности (3 победы на старте). Многие обращали внимание на то, что Ворскле повезло с календарем и в первых двух турах подопечным Максимова противостояли дебютанты УПЛ – Ингулец и Рух.

Но в этом туре соперник был более чем достойный. В гостях у Александрии играть крайне сложно, и не всегда отсюда целыми и невредимыми удавалось уезжать даже лидерам украинского футбола. Ворскла же сделала это в непринужденном стиле, запрессинговав александрийцев на их же половине поля. Голы Степанюка и Пуцлина принесли полтавчанам столь желанную победу и сделали их единоличным лидером УПЛ.

Эксперименты Десны перед еврокубками

Как и в прошлом туре, Десна добилась выездного ничейного результата. Но за эту ничью черниговских футболистов не похвалят. Если же в прошлом туре Десна сумела выстоять в Киеве против Динамо и заработала 1 очко, то в матче против Ингульца недополучила "свое".

Ввиду того, что форвард Александр Филиппов, скорее всего, покинет Десну, Александр Рябоконь попробовал разные варианты на позиции форварда. Как сам же заявил главный тренер Десны после матча, несмотря на свои эксперименты и невыразительную игру в атаке, его команда имела возможности ставить победную точку, но не нашлось людей, которые способны были это сделать.

Ингулец же добывает второе очко и должен быть рад этому результату, ведь на последних минутах Десна могла и должна была побеждать.

Ожидания новые, проблемы старые. Динамо по-прежнему испытывает проблемы в игре первым номером.

В этой игре Мирча Луческу неожиданно провел очень большую ротацию. В сравнении с матчем против АЗ на поле появились сразу 6 новых исполнителей. "Герои" противостояния с нидерландцами оказались в запасе, а Жерсон Родригес вообще оказался вне заявки. В первом тайме против Львова в центре поля была видна колоссальная несыгранность между Шепелевым, Андриевским и Ледневым. Все они отправились отдыхать сразу же после перерыва.

Во втором тайме киевляне заиграли по-другому, но все равно испытывали огромные проблемы с тем, чтобы взламывать низкий оборонный блок Львова. Снова отмечаем Шапаренко, который сумел забить гол со штрафного, а после еще и отдать голевую передачу на Супрягу. Если бы не удачные индивидуальные действия Николая, то вполне вероятно здесь бы вы читали об очередной потере Динамо в игре с заведомо более слабой командой.

Отдельно похвалим футболистов Львова за их интенсивность и работу в этом матче. Они не только отсиживались на своих воротах, но и про контратаки не забывали. Сил на весь матч не хватило, отсюда и ноль добытых очков.

Индивидуальное мастерство Шахаба приносит Олимпику 3 очка

Первый матч воскресенья Олимпик – Минай начался в 14:00. В Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского донецкий Олимпик впервые в своей клубной истории встречался с Минаем. Окрыленный дебютант УПЛ наверняка рассчитывал после триумфа во втором туре над Александрией разжиться очками и в матче против Олимпика, но форвард донецкого клуба Шахаб считал иначе. Все три гола олимпийцев были забиты исключительно за счет индивидуального мастерства этого нападающего. Справедливости ради необходимо отмечать, что первый гол арбитр не имел права засчитывать из-за офсайда.

После матча главный тренер Миная Василий Кобин согласился с поражением своей команды, отметил более высокий класс индивидуального мастерства соперников, но также отметил, что фарт в этой игре был на стороне хозяев поля.

Заря снова доставила проблемы Шахтеру

Заря Виктора Скрипника в прошлом сезоне создавала проблемы Шахтеру больше остальных команд. Луганчане в последнее время всегда были очень неудобным соперником для "горняков". Но в этот раз казалось, что все будет совсем иначе. К таким мыслям подводил старт Зари в УПЛ.

Луганчане проиграли 2 первых тура и выглядели очень блекло в этих поединках. При этом бронзовый призер прошлого чемпионата в кадровом плане стал значительно слабее, а Виктор Скрипник выглядел растерянным на старте сезона. Несмотря на это все, Заря на поединок с Шахтером вышла собранным и боеспособным коллективом, и вновь продемонстрировала, что грамотный высокий прессинг больно бьет по структуре игры Шахтера. Игра получилась яркой и богатой на моменты у обеих команд, а потому довольно закономерные 2:2.

Подробный аналитический разбор этого поединка читайте в материале Алексея Мацкевича.

Был в этом матче и достаточно спорный момент с назначенным пенальти в ворота "оранжево-черных".

Колос полурезервом добыл победу над Рухом

Команда из Ковалевки на неделе провела тяжелейшую игру в Лиге Европы против греческого Ариса. Подопечные Костишина вырвали победу на выезде и оставили в той игре огромное количество сил, как физических, так и моральных. Казалось, что любой команде из УПЛ, которая встретиться с Колосом в этом туре, повезет. После такого выезда вполне логично было ожидать провального поединка от ковалевцев.

А слово "ротация" в контексте с Колосом звучит и вовсе угрожающе. Тем не менее, Колос не позволил Руху одержать свою первую победу в УПЛ. Более того, команда из Ковалевки одержала победу благодаря дублю Евгения Морозко. Также отмечаем очередной отбитый пенальти в исполнении голкипера Колоса Волынца. Очень похоже, что мы сейчас наблюдаем рождение новых "мужиков" в УПЛ.





Статистика по игрокам

Хет-трик Шахаба в матче против Минай позволил иранскому форварду вырваться в лидеры в гонке бомбардиров. Там же находится и форвард Ворсклы Руслан Степанюк, который забил первый гол в ворота Александрии. У этих нападающих по 3 забитых мяча в этом чемпионате.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ



Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Ворскла 3 3 0 0 9 2 7 9 2 Динамо Киев 3 2 1 0 7 2 5 7 3 Колос 3 2 0 1 7 4 3 6 4 Олимпик 3 2 0 1 7 5 2 6 5 Мариуполь 3 2 0 1 4 5 -1 6 6 Десна 3 1 2 0 4 2 2 5 7 Шахтер 2 1 1 0 5 3 2 4 8 Александрия 3 1 0 2 4 4 0 3 9 Минай 2 1 0 1 1 3 -2 3 10 Ингулец 3 0 2 1 2 4 -2 2 11 Днепр-1 3 0 1 2 3 6 -3 1 12 Заря 3 0 1 2 3 6 -3 1 13 Рух 2 0 0 2 3 7 -4 0 14 ПФК Львов 2 0 0 2 1 7 -6 0



Как-то всерьез воспринимать турнирную таблицу после трех туров достаточно сложно, но нахождение на вершине Ворсклы все равно удивляет. Непривычно лицезреть Шахтер на 7-м месте, ну и Зарю — на 12-м. А вот кто сумел в первых турах прыгнуть выше головы, так это – Колос, Олимпик и Мариуполь. Но, скорее всего, так высоко эти команды ненадолго.

Следующий тур

Каких-то сильных противостояний в следующем туре не будет. Среди прочих можно выделить матч между Ворсклой и Мариуполем, которые хорошо стартовали в текущем чемпионате. Также отмечаем донецкое дерби между Шахтером и Олимпиком. Олимпийцы после поражения в первом туре в матче против Динамо выиграли дважды и в матче против "горняков" наверняка попытаются разжиться очками. Еще интересный матч будет Александрия – Днепр-1. Команда Шарана явно забуксовала на старте и должна набирать очки в игре против команды, у которой на данный момент нет главного тренера.