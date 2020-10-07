Украина

Дмитрий Китаев высказался о случаях заражения COVID-19 в Александрии.

Александрия получила результаты тестов на коронавирус, и у нескольких футболистов обнаружили положительный результат. Директор александрийского клуба Дмитрий Китаев рассказал о ситуации в команде, подтвердив заражение у шести игроков.

"Мы сейчас ждем результаты тестов, потому что еще не все пришли. Когда были получены позитивные результаты тестирования некоторых игроков, мы сразу же оповестили все необходимые службы. Команда была распущена после игры с Олимпиком".

"Все на самоизоляции и проходят тесты. На данный момент подтвержден коронавирус у шести игроков", — заявил Дмитрий Китаев в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее положительные тесты на коронавирус обнаружили у двух игроков Шахтера — Тараса Степаненко и Андрея Пятова, при этом остальные футболисты "горняков" оказались полностью здоровы.