Украина

Полузащитник греческого АЕКа получил положительный результат тестирования после матча с луганской Зарей.

Как сообщает официальный сайт греческого АЕКа, с которым луганская Заря сражалась на поле Славутич-Арены в Запорожье менее суток назад, 5 ноября, четыре игрока и два представителя технического клуба получили положительные результаты тестирования на COVID-19, которое прошло сразу по возвращению команды из Украины.

Среди заразившихся игроков присутствует и украинский полузащитник Евгений Шахов. Кроме него, COVID-19 был обнаружен у защитников Эфстратиоса Сварнаса и Нассима Хнида, а также у полузащитника Петроса Манталоса, двое из которых (Сварнас и Манталос) присутствовали на поле в стартовом составе своей команды.

АЕК уже успел, согласно протоколу, сообщить о состоянии здоровья игроков в компетентные органы и местную Суперлигу, а также перевел футболистов на самоизоляцию.

Реакцию луганской Зари стоит ожидать в ближайшее время, так как, согласно все тому же протоколу, все участники поединка должны будут пройти тестирование, в случае обнаружения случаев заражения.

Напомним, что луганчане накануне уступили в своем третьем матче этого сезона еврокубков (1:4), а их следующий поединок в рамках УПЛ запланирован на 8 ноября — домашняя игра с полтавской Ворсклой, которая должна начаться в 19:30.