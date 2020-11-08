Украина

Потери киевлян перед принципиальной игрой против Шахтер продолжают расти.

Согласно информации, приведенной в публикации на официальном сайте киевского Динамо, еще трое футболистов столичного клуба получили положительные результаты тестирования на наличие в их организме коронавируса COVID-19.

Речь идет о полузащитниках Владимире Шепелеве и Богдане Ледневе, а также о нападающем Владислав Супряге. Все трое футболистов принимали участие в гостевом матче против каталонской Барселоны посреди текущей недели (1:2).

На счету Шепелева 7 матчей за Динамо в этом сезоне (285 минут), Леднев провел столько же матчей, но сыграл лишь 120 минут. Супряга на фоне партнеров выглядит куда увереннее в стартовом составе, а за 14 матчей (1045 минут) сумел оформить 8 голевых действий (3 гола + 5 голевых передач).

Напомним, что в заявку на еврокубковую игру не попал целый ряд исполнителей по аналогичной причине.

Противостояние между Динамо и Шахтером пройдет на поле НСК Олимпийский в субботу, 8 ноября. Начало в 17:00. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.