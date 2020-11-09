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Football.ua анализирует центральный матч 9-го тура украинской Премьер-лиги Динамо — Шахтер.

Нет смысла продолжать заочный спор главных тренеров по поводу того честна или не честна победа Шахтера над Динамо в матче 9-го тура УПЛ. Куда интереснее детальнее разбирать, что происходило на НСК Олимпийский в воскресный вечер. Особенно подробно будем говорить о первой половине игры. Удаление Сергея Сидорчука (во втором матче кряду, когда капитан появлялся с первых минут) разделило игру на "до" и "после". Но сперва к стартовым составам.

У Мирчи Луческу особых вариантов выбора состава на игру не было — 12 игроков больны COVID-19, еще двое травмированы. В день игры ходили слухи, что и Александр Андриевский заразился коронавирусом, но это так и осталось лишь слухами. Центральный полузащитник появился в центре поля в паре с Сидорчуком. На острие атаки вышел Беньямин Вербич, а по краям расположились Жерсон Родригес — слева и Виктор Цыганков — справа. Беда была и со скамейкой запасных. Там оказались: Карлос Де Пена, Александр Сирота, Назарий Русин, Клейтон и 18 летний голкипер Валентин Моргун.

А вот у Луиша Каштру, кажется, все здоровы и набирают свои кондиции те, кто еще недавно болел. В центре защиты пару Давиду Хочолаве составил Николай Матвиенко. Также португалец несколько видоизменил треугольник в центре поля. Шахтер вернулся к схеме с двумя опорными полузащитниками. В стартовом составе вновь вышел Тарас Степаненко, рядом с ним Маркос Антонио, а немного выше Марлос. На своей позиции появился и Тайсон — слева в полузащите, а на острие атаки — Жуниор Мораес.

Построение атак

Если Шахтер вернулся к модели игры с двумя опорниками, где Степаненко опускается немного ниже, а Антонио, соответственно, поднимается выше и занимается тем, что продвигает мяч, то Мирча Луческу придумал план, похоже, специально под Шахтер. Здесь еще стоит упомянуть о ролях полузащитников Динамо в центральном треугольнике.

У Луческу Андриевский и Сидорчук выполняют похожие функции на футбольном поле — опускаются к центральным защитникам и помогают им коротко разыгрывать, поэтому появление в составе сразу двух этих футболистов возможно лишь в случае форс-мажора. Динамо лишилось футболиста, который будет продвигать мяч (Шапаренко/Шепелев). Таким образом, Луческу изменил фазу билд-аппа, подстроившись под два фактора.

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- Шахтер играет с высокой линией обороны, а значит можно забрасывать за спину мяч защитникам вертикальными передачами. - В центре поля у Динамо нет нужного набора футболистов именно функционально. Может показаться смешным, что из центрального треугольника выпал один Шапаренко и все рушиться. Да, все рушится. Луческу раздал четкие функции полузащитникам. Во вчерашнем матче получилось, что Андриевский помогал центральным защитникам с началом атак (обычно этим занимается Сидорчук). А вот функция Сергея, как нам кажется, заключалась в том, чтобы собирать подборы и перехваты в центральной зоне и подчищать за партнерами. Другое дело, что Сергей выдал крайне плохой матч, даже до момента с красной. Сидорчук выиграл 4 единоборства из 7, дважды неудачно пошел в отбор, совершил 3 перехвата и 2 подбора. Исходя из этих двух пунктов, Луческу сделал ставку на вертикальные забросы вперед. Четверка атакующих футболистов постоянно балансировала на грани офсайда в ожидании на точный пас в зону от центральных защитников или же опорника.

Сразу три футболиста Динамо готовы вбегать за спину защитникам Шахтера, но Вербич не смог удобно обработать себе мяч после передачи Сидорчука.

Правда, довести до удара такую нехитрую комбинацию получалось нечасто. В первом тайме – единственный момент Буяльского, когда прошел вертикальный пас вперед, а Цыганков классно продлил головой на Виталия. Были и еще удачные попытки построение атаки через вертикальный пас, но все они рушились на фазе, когда надо было отдать последний пас.

В построении атак Шахтера нового было мало. Высокие позиции крайних защитников, Марлос опускается в глубину, Степаненко помогает разыгрывать Хочолаве и Матвиенко. Вновь мы увидели, что, если лишить Шахтер пространства в финальной трети, моментов у "горняков" будет очень мало. В первом тайме предпосылок для взятия ворот в обе стороны вообще не было, а команды нанесли лишь по одному удару из пределов штрафной площади. У Шахтера — это гол Мораеса, а у Динамо — момент Буяльского, о котором мы уже вспоминали.

А теперь к голу. На нашей памяти в нынешнем сезоне Динамо пропустило уже четвертый подобный гол: навес с фланга, центральные защитники или ЦЗ+вратарь ошибаются позиционно, и соперник, выигрывая позицию, наносит удар головой. Моментально в памяти всплывают гол Гента и ошибка Бущана на выходе, проигранная позиция Забарным и второй гол Альваро Мораты, недавний гол Пике, когда испанец оказался между двумя центральными защитниками, а теперь точный удар головой Жуниора Мораеса.

Обратите внимание, что и Кендзера, и Забарный сконцентрированы на мяче. Ладно, если бы это был единичный случай, но это повторяется регулярно.

Шахтер в первом тайме несколько раз использовал высокий прессинг против Динамо. Правда, это не было на регулярной основе. Большую часть времени защитники киевлян спокойно контролировали мяч без давления. Шахтеру нельзя было часто использовать высокий блок, так как тогда линия обороны поднималась бы еще выше, а это могли использовать игроки Динамо в свою пользу длинными передачами. Триггером для начала прессинга Шахтера были низкие позиции защитников Динамо.

Игроки Шахтера делают активный выпад в момент, когда мяч котится к Нещерету, в это же время центральные защитники Динамо занимают низкие позиции, а значит им намного сложнее сделать вертикальный пас за спину защитникам Шахтера.

Говорить о втором тайме нечего. Динамо оказалось в меньшинстве и, к тому же, нужно было отыгрываться. Если рискнуть и пойти в атаку, тогда возникнет свободное пространство в опорной зоне, что и нужно Шахтеру. Киевляне выбрали стратегию выжидать ошибку "горняков". Шахтер же увеличил процент владения и полностью контролировал происходящее на поле. Динамо было обречено. К тому же, Луческу был лишен возможности что-то менять заменами. На скамейке было, как мы уже упомянули, 4 полевых футболиста, из которых лишь Де Пена мог усилить игру.

Критиковать команду, которая обыграла прямого конкурента еще и 3:0 как-то не принято. Но несмотря на разгром Динамо, проблемы Шахтера никуда не делись. "Горняки" забили трижды, но все моменты команды в комплексе потянули на 0,68 по модели хG, что крайне мало. Если результативный удар Мораеса — 0,41 xG, то все остальные удары дончан весят в несколько раз меньше.

Шахтер нанес 8 ударов и 8 в створ. (средний по метрике xG — 0,11). Правда, лишь удар Мораеса в моменте с первым голом, был из пределов штрафной площади. Весь этот абзац посвящен именно качеству созданных моментов. Шахтер не входил в штрафную площадь соперника, но качественно пользовался отсутствием опорника у Динамо. Во втором тайме из опорной зоны пришло 3 момента, два из которых превратились в забитые голы. У киевлян, к слову, и этого не было — 3 удара/2 в створ, 0,21 по xG.

У Динамо есть около двух недель, чтобы поставить состав на ноги и перегрузиться. Шахтер же вчера был сильнее по ряду причин, и подобрался к Динамо на одно очко в турнирной таблице. Интрига в УПЛ еще жива и борьба продолжается.

Статистические данные InStat

Алексей Мацкевич, Football.ua