Украина

Вратарь "горняков" прокомментировал поединок с командой Виктора Скрипника.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин высказался о поражении от луганской Зари в матче 16-го тура УПЛ.

"Чувствую негатив и опустошение, потому что на протяжении 90 минут стараешься, работаешь и в итоге на последней секунде все теряешь.

Это футбол, надо двигаться дальше. Это поражение сделает нас сильнее", – цитирует Трубина Футбол NEWS.

Ранее главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поединок с Зарей.

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