Украина

Об этом сообщила жена футболиста сборной Украины.

Супруга полузащитника венгерского Ференцвароша и национальной сборной Украины Игоря Харатина, Карина Харатина, с помощью Instagram-аккаунта сделала обращение к своим подписчикам, в котором сообщила о факте обнаружения у нее и ее мужа коронавируса COVID-19 после прохождения тестирования.

"Вот "корона" и до нас добралась. К нам вчера пришли положительные результаты теста, и вчера, в целом, состояние было просто ужасным. У меня температура 39 °C держалась до сегодня, у Игоря, кстати, форма немножечко легче, ниже температура — 37 °C. Ну, и, в целом, он немного легче переносит, слава Богу!", — рассказала супруга Харатина.

Напомним, что Игорь Харатин попал в расширенный список кандидатов для вызова в национальную сборную Украины от Андрея Шевченко, который будет готовить нашу национальную команду ко старту в квалификации на чемпионат мира-2022 матчами против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).