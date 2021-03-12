Украина

Хавбек "бело-синих" высказался о матче с испанским клубом.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков поделился мыслями о поражении в 1/8 финала Лиги Европы в матче с Вильярреалом.

"Мы не смогли реализовать свои моменты, допустили ошибки, за что и поплатились. Где-то нам не хватило внимания. Сейчас сложно что-то говорить.

Шансы есть всегда, но сейчас мы будем думать о предстоящем матче с Зарей", – цитирует Цыганкова Футбол NEWS.

Ранее Football.ua проанализировал первый матч 1/8 финала Лиге Европы, в котором киевское Динамо уступило в Киеве Вильярреалу.

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