Украина

Защитник "бело-синих" о предстоящей игре с "горняками".

Защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал предстоящий поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера.

"Все понимают, что это очень принципиальная игра, и отдавать очки мы не собираемся. Будем выходить и доказывать все на футбольном поле. Каждый матч для нас очень важный, мы не делим игры по уровню ответственности. Поединок с Шахтером так же важен для нас, как и все, которые были до него. Поэтому не назвал бы этот матч чемпионским, готовимся как обычно", — приводит слова Забарного ТК Футбол 1/2/3.

После 21 тура Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 52 очка и опережая Шахтер на семь баллов. Позади "горняков" луганская Заря, у которой 38 очков и игра в запасе.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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