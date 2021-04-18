Украина

Президент Динамо отреагировал на победу своей команды над Шахтером.

В центральном поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо одержало стратегически важную победу над донецким Шахтером (1:0), и вплотную подошло к долгожданному завоеванию чемпионского титула.

Шахтер — Динамо Киев 0:1 Видео гола и обзор матча

После окончания поединка, журналистам телеканала Футбол удалось взять интервью у президента "бело-синих" Игоря Суркиса, который поделился эмоциями от добытого командой результата.

"Приятно, что выиграли. Десять очков, я все прекрасно понимаю, но надо поставить финальную точку. Это футбол, это спорт. Расслабляться нельзя. Надо играть. У нас через три дня матч (в Кубке Украины против Агробизнеса — ред.), потом Ингулец. Надеюсь, ребята все понимают. Думаю, этот чемпионат мы уже точно не упустим.

Но все равно, мы же еще не чемпионы, так с чем поздравлять? Поздравите, когда будем чемпионами", — подытожил руководитель главного претендента на "золотые" медали текущего сезона УПЛ.

Матч полуфинала Кубка Украины между волочиским Агробизнесом и киевским Динамо состоится 21 апреля, начало в 16:00 по киевскому времени.