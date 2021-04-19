Украина

Румынский специалист признан лучшим наставником завершившегося тура.

УПЛ на своем официальном сайте объявила лучшего тренера по итогам матчей 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Награды удостоился румынский специалист Мирча Луческу, который продолжает вести киевское Динамо к заветному чемпионству.

В минувшем туре УПЛ Динамо в гостевом матче обыграло донецкий Шахтер со счетом 1:0. Благодаря этой победе "бело-синие" увеличили отрыв от "горняков" до десяти очков и уже в следующей игре могут оформить чемпионство.

Луческу получил за матч с Шахтером 4,8 балла из возможных 5.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком минувшего тура УПЛ признан форвард Ворсклы Владислав Кулач.

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