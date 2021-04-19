Украина

Игорь Суркис прокомментировал победу над Шахтером.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу своего клуба в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги над донецким Шахтером (1:0), благодаря которой "бело-синие" увеличили свой отрыв в турнирной таблице над "горняками" до десяти очков.

"Мы еще не чемпионы, пока что не надо нас поздравлять. Поздравите, когда будем чемпионами. Победа – это да, очень важная и принципиальная. Ребята показали свои достойные качества, прежде всего – терпели.

Шахтер – техничная команда, им нельзя давать разбежаться. Эта партия была выиграна Мистером. Была чисто шахматная партия. Я не видел Шахтер. Не припоминаю, чтобы у них не было ни одного опасного удара в створ ворот, кроме первого на четвертой минуте.

Я не буду оценивать игру Шахтера. Для этого есть тренеры и специалисты, которые работают в донецком клубе. Я знаю, что Динамо очень сильно прибавило в организации игры, с теми же исполнителями. В матче с Шахтером это было наглядно продемонстрировано. Команда знала, чего она хочет, и добилась того, к чему она идет.

Не за горами, надеюсь, время, когда нас будут поздравлять с чемпионством. Но для этого нужно взять еще три очка. С президентом Шахтера еще не разговаривал. Завтра-послезавтра обязательно поговорим. После матчей мы не созваниваемся", — приводит слова Суркиса программа Великий футбол.

Видеообзор матча Шахтер — Динамо можно посмотреть на Football.ua.