Германия

Соглашение хавбека с парижским грандом вскоре истечет.

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может перебраться в Германию по окончании сезона, когда истечёт его контракт с парижским клубом.

По информации источника, немецкий хавбек хотел бы продлить соглашение, однако спортивный директор парижан Леонардо ценит его меньше, чем главный тренер Маурисио Почеттино, и не намерен идти на уступки по условиям договора.

В связи с этим агенты Юлиана уже обратились к другим клубам. Сообщается, что услуги Дракслера уже были предложены Баварии, которая при достаточном количестве игроков атаки может быть заинтересована в бесплатном футболисте такого уровня.

Отмечается, что несколько игроков Баварии, знакомых с Дракслером по сборной Германии, положительно относятся к потенциальному переходу и уже связались с соотечественником.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готово отпустить Дракслера бесплатно по окончании сезона.