Англия

"Канониры" извинились перед фанатами за участие в скандальном турнире.

Арсенал опубликовал письмо болельщикам клуба, в котором сообщил причины выхода из Суперлиги.

"В наши планы никогда не входило намерение причинить такие страдания болельщикам. Однако, когда пришло приглашение о вступлении в Суперлигу, мы, зная о том, что никаких гарантий нет, не хотели отставать, чтобы быть уверенными в том, что мы защищаем Арсенал и его будущее.

В результате того, что мы выслушали вас и футбольное сообщество в целом, мы приняли решение покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку и просим за это прощения.

Мы знаем, что потребуется время, чтобы восстановить вашу веру в то, чего мы пытаемся достичь здесь, в Арсенале, но позвольте нам прояснить, что решение стать частью Суперлиги было вызвано нашим желанием защитить Арсенал, клуб, который вы любите, и поддержать любимую игру за счёт большей сплочённости и финансовой стабильности", — говорится в заявлении лондонского клуба.

Ранее Суперлигу покинули все английские клубы, кроме Челси, а после, и сами "пенсионеры".