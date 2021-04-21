Германия

Поляк вскоре вернется в строй.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик шутливо высказался о форме нападающего своего клуба Эрика Чупо-Мотинга, который забил по голу в последних трех матчах за мюнхенский клуб.

"У Левандовски будут проблемы, когда он вернётся в состав. Сегодня Роберт провёл хорошую тренировку.

Мы рады, что он вернётся раньше намеченного срока, у него есть шанс сыграть в субботу", – цитирует Флика Bayern & Germany.

Действующий контракт камерунского форварда с Баварией рассчитан до лета 2021 года. Нападающий перешёл в Баварию на правах свободного агента осенью 2020 года из ПСЖ.

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