Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 26 апреля, пройдет поединок 19-го тура Второй лиги в группе В, в котором Перемога на своем поле примет черкасский Днепр.

После 14 игр Днепр набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, а у Перемоги 14 баллов и девятая строчка. В матче первого круга была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Следить за событиями поединка Перемога — Днепр Черкассы вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 26 апреля, в 13:00 по киевскому времени:

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