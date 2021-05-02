Украина

Футболист стал одним из героев игры в Полтаве.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев, отдавший три ассиста в матче 24-го тура УПЛ против Ворсклы (1:5), прокомментировал игру.

"Наш главный тренер настраивает нас как на последний матч. Настрой был сумасшедший, мы не выходили играть на ничью, не играли расслаблено. Просто было много уверенности из-за того, что уже стали чемпионами".

"Хотели показать достойную игру. Я думаю, что получилось. Очень рад, что Буяльский сделал хет-трик. Хотел, чтобы он забил, но не думал, что он забьет трижды. Я в своей карьере не делал три ассиста. Два было, три не было", — сказал Караваев.

Видео голов и обзор матча Ворскла — Динамо можно смотреть на Football.ua.