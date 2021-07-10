Украина

Украинец завершил свои выступления за харьковский клуб.

Металлист 1925 завершился сотрудничество с защитником Максимом Цвиренко.

Футболист находился в команде с момента ее основание. За пять сезонов в клубе он принял участие в 52 матча, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

"Хочу сказать спасибо клубу, который очень много сделал для меня. Как для футболиста, так и для личности.

Каждому футболисту, всем тренерским штабам с которыми мы работали. Спасибо за развитие и доверие. За этот период времени мы прошли все ступеньки украинского футбола и добились выхода в УПЛ.

И огромное спасибо болельщикам. Я всегда ощущал вашу поддержку и эмоции на трибунах", – написал Цвиренко в своем Instagram.

Напомним, что Металлист 1925 усилился бразильцем Фабиньо перед дебютом в УПЛ.

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