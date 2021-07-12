Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка с участием клуба УПЛ.
ФК Металлист 1925
12 июля 2021, 09:59
Сегодня, 12 июля, харьковский Металлист 1925 проведет свой очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к предстоящему сезону в УПЛ.
Соперником команды Виталия Кривенцова будет команда Первой лиги — криворожский Кривбасс.
Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.