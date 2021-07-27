Украина

Хавбек днепрян поделился своими эмоциями после матча с Ворсклой.

Полузащитник Днепра-1 Александр Назаренко прокомментировал ничью в поединке первого тура УПЛ против полтавской Ворсклы (2:2).

"Если честно, входить в такой матч трудно. Команды задали очень высокий темп, еще и удаление. Было трудно входить.

Плохо, что я не сдержал эмоций. Хорошо, что судья не показал мне красную карточку. Но я пошел за своего футболиста, как и требует тренер. Но это все эмоции.

Схема не является уже для нас новой. Мы сборы прошли именно под ней. Были проблемы с выходом из обороны, но ничего страшного, это только первый тур.

Чего не хватило для победы? Равных составов", — приводит слова Назаренко официальный сайт Днепра-1.

Ранее сообщалось, что два гола в матче Ворскла — Днепр-1 были забиты из офсайда.