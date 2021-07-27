Украина

Наставник днепровского клуба поделился своими мыслями после матча первого тура УПЛ.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал ничейный результат в матче первого тура УПЛ против полтавской Ворсклы (2:2), в котором ему показали красную карточку.

"Думаю, что результат закономерен. Мы дважды отыгрались в меньшинстве – не знаю, когда такое здесь случалось последний раз. Это доказательство характера команды и могу только поздравить ее за эти усилия, за храбрость. Так прессинговать в меньшинстве! Я просто кайфовал!

Верил до конца в победу, и жаль, что не забил Назаренко. Но, в то же время, и Паст нас выручил. Поэтому, в общем, закономерный результат в тяжелом матче. Ворскла показала, что является еврокомандой, и если мы стремимся к тому месту, должны приезжать сюда с авторитетом и побеждать с храбростью и смелостью.

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В первые 25–30 минут мы чувствовали несыгранность, волнение первого матча. Но потом выровняли игру, взяли мяч под контроль. Во втором тайме и гол, и удаление заставили быть нас еще храбрее. Взяли матч под контроль: контролировали и пространство без мяча, и воспользовались своими моментами.

Обожаю эту команду! Знаю, что будем расти. Не будем окончательных выводов после первого матча. Это марафон. И золотое очко, которое мы приняли сегодня, может быть вроде победы, если одолеем в следующем туре Черноморец.

Не знаю, что постоянно происходит в матчах с Ворсклой. В прошлом чемпионате мы также играли здесь в меньшинстве. Должен пролить кровь, чтобы претендовать на победу. Там вне игры, там сомнительная ситуация. Моя реакция как тренера значит, что я не камень. Футбол – это игра эмоций. Они признали ситуацию, но удалили меня. Ничего, идем дальше. Я тоже должен сделать выводы", — приводит слова Йовичевича официальный сайт Днепра-1.

Ранее сообщалось, что два гола в матче Ворскла — Днепр-1 были забиты из офсайда.