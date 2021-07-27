Украина

Хавбек днепрян поделился своими мыслями после матча первого тура УПЛ против Ворсклы.

Полузащитник Днепра-1 Игорь Когут прокомментировал ничейный результат в поединке стартового тура УПЛ против полтавской Ворсклы (2:2).

"Мы понимали, что в Полтаве никому нелегко, а нам здесь вдвое тяжелее. Поэтому настраивались на серьезную игру, противостояли представителю Украины в еврокубках и понимали, что будет тяжелая игра. Поэтому именно этого и ожидали.

Результат? Исходя из того, как шла игра, считаю, что 2:2 — неплохой результат. Тридцать минут первого тайма мы провалили, и непонятно было, кто потратил силы в еврокубковом матче — мы или они. Затем стал выходить прессинг, появились моменты. Довбик мог забить в первом тайме, еще были моменты. И во втором тайме мы были свежее — это было заметно.

Наверное, ключевым моментом стало удаление, которое повлияло на команду. Ребята завелись еще сильнее, стали биться за себя и за того парня. И в конце могли даже выиграть.

В первом тайме мы были каким-то сонными мухами. Полчаса, конечно, провалили. Такая игра в начале сезона должен дать толчок для прогресса и получения очков", — приводит слова Когута официальный сайт Днепра-1.

Ранее сообщалось, что два гола в матче Ворскла — Днепр-1 были забиты из офсайда.