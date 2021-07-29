Украина: Первая лига

Из-за скандальных решений судейской бригады Альянс принял решение сняться с Первой лиги.

Комитет арбитров УАФ объяснил некоторые спорные моменты в поединке стартового тура Первой лиги между Альянсом и Металлистом, который прошел 26 июля и закончился победой харьковчан со счетом 2:0.

Эпизод №1. 37-я минута

Игровая ситуация связана с нарушением/ фолом, а именно: срывом очевидной голевой возможности (СОГМ), во время совершения нарушения.

Игрок №4 Альянса совершил нарушение/ фол (толчок соперника №12 в спину), в непосредственной близости от собственной штрафной площади, когда он контролировал мяч и очевидно двигался в направлении ворот соперника. Согласно требованиям действующих правил игры и соответствующих критериев, нарушения в подобных игровых ситуациях должны трактоваться как СОГМ и наказываться штрафным ударом и красной карточкой для нарушителя. Действия и принятые решения арбитром в этом игровом эпизоде ​​были справедливыми и такими, которые отвечают требованиям действующих правил игры.

Эпизод №2. 79-я минута

Игровая ситуация связана с нарушением/ фолом, а именно: неправомерное использование рук (задержка руками) при ведении единоборства/ борьбы за верховой мяч, что сорвало перспективную атаку (СПА) соперника.

Игрок №11 Альянса, имея желтую карточку, совершил нарушение/ фол (задержал соперника №94 руками) в непосредственной близости от собственных ворот, когда он пытался направить мяч в ворота соперника, летевший на уровне его головы. Действия и принятые арбитром решения отвечают требованиям действующих правил игры и ожидаемому уровню арбитража. В подобных игровых ситуациях неправомерные действия руками защитника №11 Альянса должны трактоваться как СПА и наказываться штрафным ударом и желтой карточкой для нарушителя, которая была второй, что привело к его удалению с поля.

Напомним, из-за скандальных решений судейской бригады Альянс принял решение сняться с Первой лиги.