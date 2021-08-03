Украина

Хавбек луганского клуба забил три мяча в ворота Ингульца.

Во втором туре украинской Премьер-лиги луганская Заря разгромила Ингулец со счетом 5:1.

В этом противостоянии полузащитник Зари Владислав Кочергин оформил хет-трик. На это ему понадобилась 51 минута встречи.

Как сообщает пресс-служба УПЛ, этот хет-трик вошел в топ-5 самых быстрых в истории матчей чемпионата Украины. Имеется в виду, на какой минуте матча был забит третий гол.

Возглавляет этот рейтинг грузинский форвард Михаил Поцхверия, который оформил хет-трик за Шахтер в матче против тернопольской Нивы до 25 минуты.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.