Украина

Хавбек "бело-синих" поделился своими мыслями о предстоящем матче против Колоса.

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев прокомментировал подготовку к предстоящему поединку шестого тура УПЛ против Колоса из Ковалевки.

"После матча с Десной у всех отличное настроение. Обыграли команду, которая была на первом месте, и сами возглавили турнирную таблицу. На следующий день у нас был выходной, провели его за решением накопившихся вопросов, а затем вновь включились в работу – теория, тренажерный зал, занятие на поле.

Мистер присутствовал на теоретическом занятии, объяснял нам принципы игры, указал на ошибки, а затем за тренировочным занятием наблюдал из своего номера. Сама тренировка была тяжелой – в принципе, так всегда после выходного. А с сегодняшнего дня начинаем целенаправленную подготовку к матчу с Колосом.

Игра Колоса? В принципе, мы хорошо знаем Колос, как и они нас. Смотрели их матчи и в квалификации Лиги конференций, и в чемпионате. Тренерский штаб подробно объяснит нам, как играть, и будем стараться выполнять на футбольном поле.

Присутствие Луческу — плюс к уверенности? Конечно, присутствие Мистера добавляет уверенности. Перед матчем с Десной он приехал на стадион, дал установку на поединок, а вместе с ней и заряд уверенности. Да и по самой игре чувствовалось его присутствие – если с Ингульцом мы допускали определенные ошибки, то с Десной уже такого не позволяли себе.

Ошибки в матче с Десной? Мистер нам все их показал, в каких моментах можно было сыграть лучше, где нельзя было обрезаться, где – сыграть внимательнее.

Как играть против Колоса? Нам расскажут, как надо действовать. Думаю, надо забить быстрый гол, и затем стараться действовать на контратаках, поскольку будет много свободных зон. Если же забить не удастся, Колос отойдет назад, будет обороняться большими силами, и будет сложно.

Попадание в стартовый состав? Посмотрим, как тренер решит, так и будет", — приводит слова Шепелева пресс-служба Динамо.

Напомним, матч Динамо — Колос состоится в субботу, 28 августа, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.