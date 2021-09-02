Украина

Румынский специалист обещает разбор полетов игрокам Динамо за игру с Казахстаном.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал ничейный результат в матче отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана (2:2).

"Как бы то ни было, в футболе возможно все. На сегодняшний день достигнут уровень сбалансированности национальных сборных. Именно это мы увидели в матче между Казахстаном и Украиной. Даже мои игроки ошибались. Я буду обсуждать с ними все этим моменты и анализировать их игру в сборной.

Караваев не защитник, он лучше играет на правом фланге атаки. В моменте с голом он не успел вернуться и накрыть своего оппонента. Я не использую Караваева в защите, потому что в атаке он действует лучше.

Этот результат уменьшает шансы сборной Украины. Были допущены ошибки, которые стали решающими", — приводит слова Луческу Fanatik.ro со ссылкой на DigiSport.

Ранее Football.ua выделил главные моменты, на которые стоит обратить внимание в матче Казахстан — Украина.