ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в матче четвертого тура квалификации на чемпионате мира-2022.

Накануне поединка в Нур-Султане уж слишком много говорилось о том, насколько сильно важен исход отчетного поединка для сборной Украины, в чем совершенно не приходилось сомневаться, так как достаточно было лишь беглого взгляда на турнирную таблицу для того, чтобы понять — выйти из этой группы, не начав побеждать, попросту невозможно. Особо суеверные люди скажут: "Вот и заговорили результат", и, наверное, в чем-то они были правы.

Сборная Украины забила фантастический быстрый мяч, который, как тогда казалось, сумел необратимо склонить чаши весов на нашу сторону в гостевом противостоянии. Однако, затем мы увидели команду Александра Петракова, которая просто не может нанести добивающий удар по пораженному сопернику. Уже в концовке поединка была разыграна настоящая драма, в рамках которой наши эмоции были выхолощены голами в компенсированное время. Наиболее обидным в эти минуты было осознание того факта, что вновь практически всю игру Украина сыграла с позиции первого номера, что пропустила шаблонные голы, которые, как потом подтвердил наш главный тренер, пропускают где-то на уровне детско-юношеских команд. И уж кто-то, а Петраков точно знает, о чем говорит.

По итогам голосования приз "Лев матчу" в игре против Казахстана получил нападающий нашей национальной команды — Роман Яремчук.

Голы, подобные тому, что удалось оформить украинскому форварду где-нибудь в Англии назвали бы не иначе, как "opener", наверное, с обязательным указание "stunning", для усиления впечатления от увиденного. И, согласитесь, когда Роман своим роскошным ударом открыл счет на второй минуте, далеко не сразу пришло понимание происходящего на поле. Действие, безусловно, задало темп для просмотра всей оставшейся игры — забивать украинским хотелось еще и еще, но, несмотря на доминирование на мяче, тот же Яремчук больше не получал моментов для ударов по воротам, зато, достаточно успешно боролся за верховые мячи, что в итоге оказалось подвластным далеко не каждому футболисту коллектива Петракова.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на Астана-Арене (по 10-балльной шкале).

Украина

Андрей Пятов — 5,0. Ситуация с 37-летним стражем ворот нашей команды обстоит достаточно неоднозначным образом. Андрей на исключительном опыте отыграл большую часть игрового времени, а его выхода под подачи на среднюю дистанцию были чуть ли не единственным элементом в наших оборонительных действиях, за который не становилось страшно в итоге. Однако, в ответственный момент провалились все, включая и Пятова, пропустившего мяч в ближний угол. При этом, дело могло и вовсе запахнуть жаренным, но в ситуации один на один с Аимбетовым наш голкипер не подкачал, и не поблагодарить его за это было бы абсолютно неправильно.

Александр Караваев — 3,5. Караваев провел поединок на средневзвешенном уровне активности, за что мог бы получить в итоге оценку "как все" из линии обороны, однако позиционные ошибки всего нашего правого фланга обороны сделали такую характеристику не актуальной. Говорят, что на собственных оплошностях учиться можно чуть быстрее, чем на чужих, но в режиме реального времени для нашей защиты эта задача оказалась невыполнимой, как и для Александра в индивидуальном порядке в том числе.

Илья Забарный — 4,5. Один из наших центральных защитников тоже провел вполне сносный матч в большей его части игрового времени, но допущенные в концовке ошибки испортили совершенно все впечатление от более ранних эпизодов. Примечательно, что Забарный на этот раз практически не терял мяч под давлением, что точно можно записать ему в актив. А вот что не понравилось, так это единоборства один в один против более техничных соперников в концовке: Аимбетов свой момент для свидания с Пятовым получил как раз после проброса Илье между ног.

Николай Матвиенко — 4,5. По представителю донецкого Шахтера что-то сказать было сложно по той причине, что его тренерский штаб поставил в центр нашей тройки обороны для поиска диагональных переводов, но Казахстан играл с такой плотностью и позиционной выдержкой, что особого смысла в таких передачах толком и не было. Что же касается непосредственно работы в центре обороны, то оппоненты не создавали давления непосредственно на Матвиенко, поэтому и в конечном итоге он завершил игру лишь с малым количеством оборонительных действий. Зато, у него был верный момент для гола, который сложно выкинуть из головы просто так.

Виталий Миколенко — 4,5. Наш изначально левый центральный защитник по ходу матча успевал по нескольку раз менять свою амплуа на футбольном поле, поэтому, наряду с исключительно оборонительными действиями, сумел набрать немало действий и для атаки. В том числе — принял участие во второй голевой атаке нашей команды, которая должна была спасти игру, чего в итоге так и не случилось. Было и негативное — Виталий много ошибался в простых ситуациях как позиционного характера, так и развития атак.

Эдуард Соболь — 5,0. Предложенная Петраковым тактика ведения игры с первых минут позволяла представителю Брюгге играть в схожем с клубным уровнем стиле, заточенном на атаку. В способностях Эдуарда обострять ситуации сомневаться не приходиться: на его счету, в частности, попадание в штангу в одном из эпизодов, однако с решающим воздействием на атаку как-то не задалось, поэтому на конец встречи Судаковым благополучно пожертвовал тренерский штаб ради выхода Сикана. Очевидно, что нереализованный выход один на один был одной из причин такого решения.

Сергей Сидорчук — 5,0. Наверное, по нашему единственному чистому разрушителю вопросов было меньше всего. Со своей задачей — отбирать мячи — справлялся прекрасно, а забил бы в первом тайме при удачно подключении в чужую штрафную, было бы вообще красиво. Сидорчук мало ошибался, грамотно выбирал позицию, однако, с другой стороны, простого качественного выполнения своих обязанностей тоже где-то не хватало для общего успеха.

Александр Зинченко — 4,5. При достаточно хороших итоговых статистических показателях, как таковой, работы полузащитника на поле было сложно заметить на общем плане. Зинченко в первом матче при Петракове сыграл не ожидаемого "восьмого" номера, а скорее даже ближе к "шестому", так как редкие эпизоды борьбы на нашем левом фланге обороны проходили без его участия. К сожалению, отметиться каким-то решительным воздействием ему так и не удалось.

Андрей Ярмоленко — 5,5. На исключительном опыте и уровне взаимопонимания с партнерами по команде Ярмоленко пытался вытащить эту игру, однако так и не сумел этого сделать. Андрей очень понравился, когда ненадолго в конце матча его отправили играть в центр атаки. У сборной появился тонкий пас в завершающей линии, но где-то не хватало реализации и доли везения. Нападающий качественно отрабатывал в дриблинге, и даже успевал кое-где возвращаться в оборону. В целом, капитанские качества были продемонстрированы на высоком уровне.

Виталий Буяльский — 5,5. Наконец-то полузащитник получил свой долгожданный вызов в национальную команду, и сыграл в первом матче так, как на него и возлагались надежды болельщиков. Много работы на мяче и без мяча, постоянное давление на оборону, но вот с моментами для взятия ворот как-то не сложилось в этот вечер. Буяльский был одним и наиболее заметных, даже несмотря на большую часть времени, проведенного в тени позиционной работы. Если бы удалось забить, скорее всего, стал бы лучшим игроком матча, но предпосылок к этому так и не возникло.

Роман Яремчук — 6,0.

Виктор Цыганков — 5,0. Филигранно выточенный удар нерабочей в дальний угол под занавес поединка, после которого мяч прошел мимо правой штанги, Цыганкову буду вспоминать еще долго еще и по той причине, что это был чуть ли не единственный эпизод с его непосредственным участием в чужой штрафной за выделенные для игры полчаса времени. Виктор умудрился всего девять раз повстречаться с мячом за время до финального свистка, чего точно не хотелось бы наблюдать, на фоне крайне удачной игры за Динамо за несколько дней до этого.

Руслан Малиновский — 4,5. Время, когда мы требовали от полузащитника безальтернативной демонстрации лидерских качеств сейчас должно уйти в тень. Малиновский на данный момент — футболист, находящийся в постреабилитационном периоде восстановления от достаточно тяжелой травмы, и лишь его организм знает, сколько еще понадобится времени на его окончание. Требовать от Руслана скорости принятия решений при работе с мячом — бесполезная затея в такой ситуации, хотя и было заметно, что как раз-таки ее и не хватало в отдельных моментах.

Даниил Сикан — 6,0. Форвард с отменным голевым чутьем вышел на поле — форвард забил. Это был тот редкий случай, когда за восемь минут основного времени поединка можно было даже поставить игроку полноценную оценку за проделанный объем работы. Сикан — футболист, который не будет собирать на себе взгляды объективов телекамер на постоянной основе, но выбежать в нужное место в нужное время — это его прямые обязанности, что мы увидели. Петраков поверил в молодого игрока и чуть не забрал максимальный приз.

Николай Шапаренко — полузащитник созидательного плана заходил с замены в игру, которая, собственно, было мало пригодна для игроков подобного стиля. Шапаренко сходу пришлось много бороться за мяч, из-за чего в чем-то терялась его скорость принятия решений. Отметим, что схватки проходили для него далеко не безупречно, но весьма успешно, вот только чуть больше четверти игрового часа, выделенного ему для демонстрации своих возможностей, этот процесс тоже съел достаточно быстро.