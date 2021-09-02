ЧМ-2022. Отбор

Football.ua выделяет главные моменты, на которые стоит обратить внимание в матче Казахстан — Украина.

Национальная сборная Украины под руководством Александра Петракова не сумела переиграть сборную Казахстана. Как и в киевском матче казахи сумели отыграться и вырвать ничью, при чем отыгрывались они дважды в этом поединке.

Сборная Украины начала поединок в тактической формации с тремя центральными защитниками.

При этом в позиционных атаках номинально левый центральный защитник Виталий Миколенко часто оказывался в позиции левого флангового защитника и активно помогал Эдуарду Соболю.

Украинцы вышли на футбольное поле заряженными и сверх мотивированными. Они стремились забить быстрый гол в ворота своих соперников. Благодаря потрясающему индивидуальному мастерству Романа Яремчука Украина повела в счете уже на 2-й минуте матча.

Украинцы не останавливались и продолжали нагнетать в поисках следующего забитого мяча. Первые минут 30 матча была полная доминация украинской сборной, после этого наша команда немного сбавила обороты и снизила давление на своего соперника.

Во втором тайме украинцы сделали главную ошибку – они ослабили свое давление на соперника настолько, что дали Казахстану почувствовать мяч и почувствовать игру. Украина продолжала создавать уйму голевых моментов, но при этом уже не так активно шла в отбор и позволяла Казахстану больше владеть мячом и дольше разыгрывать свои атаки.

Время поединка шло, а скользкий счет 1:0 продолжал сохраняться на табло, а Украина продолжала транжирить момент за моментом. Штанги, перекладины, выходы один на один – все это было, но так и не конвертировалось в забитый мяч. Забей Украина второй и концовка поединка могла бы быть гораздо спокойнее, но вместо этого казахи начали получать все больше свободы. Первым тревожным звонком стал не засчитанный гол из-за офсайда. Длинная передача за спины нашим защитникам нашла своего адресата, но в том эпизоде оборона сыграла синхронно и действительно оставила атакующего игрока Казахстана не у дел. Но уже совсем скоро идентичный момент казахи реализовали и стало тревожно.

Александр Петраков провел замены и на пальцах продемонстрировал, что теперь играем 4-4-2.

И в концовке украинцам предстояло совершить подвиг – забить Казахстану, который уже всячески потягивал время и всей командой стоял на своей половине поля. И это украинцам сделать удалось. Вышедший на поле молодой нападающий Даниил Сикан затолкал мяч в ворота казахов в дополнительное время поединка. Все мы дружно выдохнули и подумали: "Пронесло".

Но спустя пару минут очередная вертикальная передача от Казахстана стала голевой – Забарный проиграл верх, Караваев снова упустил своего оппонента, а Пятов не среагировал на удар в ближний угол. Пустота... Состояние, в котором пребывали как футболисты украинской сборной, так и болельщики у телеэкранов. Как можно было упустить победу в таком поединке? Объяснение только одно – не хватило характера, спортивной злости и дисциплины.

Вполне объяснимо, что на послематчевой пресс-конференции Александр Петраков сетовал на то, что он не может научить футболистов реализовывать свои моменты. В его словах вся суть противостояния Украины против Казахстана. За два матча против казахов Украина нанесла 49 ударов по воротам своего соперника.

Давайте посмотрим статистику матча.

11 голевых моментов при xG 3.3 и всего 2 забитых гола – это катастрофическая демонстрация реализации голевых моментов. К примеру, в матче Динамо – Колос xG команд был следующим: 3 против 0.94. Напомним, тот поединок закончился со счетом 7:0 в пользу Динамо. Здесь же преимущество Украины было еще более внушительным, а на табло мы видим 2:2.

Математические шансы у Украины на продолжение борьбы остаются, но необходимо что-то делать с отношением, даже не столько с игрой, как с отношением. Даже при том изобилии моментов и колоссальной не реализации моментов, необходимо демонстрировать характер и не пропускать на последней минуте матча против команд уровня Казахстана, имея преимущество в один мяч.

Сергей Горбаченко, Football.ua