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Франция — Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Джеко, 37 — Гризманн, 40

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Динь — Верету (Дюбуа, 54), Погба, Лемар (Тчуамени, 46) — Бензема, Гризманн, Мбаппе.

Босния и Герцеговина: Шехич — Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин — Сушич (Ципетич, 64), Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Колашинац (Чивич, 54) — Демирович, Джеко.

Предупреждения: Верету — Хаджиахметович.

На 51-й минуте был удален Жюль Кунде (Франция) (грубое нарушение). 