ЧМ-2022. Отбор
01 сентября 2021, 23:43
Франция сыграла вничью против Боснии и Герцеговины во вред Украине
Действующие чемпионы мира играли практически весь второй тайм в меньшинстве.
Франция — Босния и Герцеговина, twitter.com/equipedefrance
01 сентября 2021, 23:43
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Франция — Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Джеко, 37 — Гризманн, 40
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Динь — Верету (Дюбуа, 54), Погба, Лемар (Тчуамени, 46) — Бензема, Гризманн, Мбаппе.
Босния и Герцеговина: Шехич — Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин — Сушич (Ципетич, 64), Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Колашинац (Чивич, 54) — Демирович, Джеко.
Предупреждения: Верету — Хаджиахметович.
На 51-й минуте был удален Жюль Кунде (Франция) (грубое нарушение).