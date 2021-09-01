ЧМ-2022. Отбор

Франция сыграла вничью против Боснии и Герцеговины во вред Украине

Действующие чемпионы мира играли практически весь второй тайм в меньшинстве.

Франция — Босния и Герцеговина, twitter.com/equipedefrance

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Франция — Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Джеко, 37 — Гризманн, 40



Франция: Льорис — Кунде, Варан, Кимпембе, Динь — Верету (Дюбуа, 54), Погба, Лемар (Тчуамени, 46) — Бензема, Гризманн, Мбаппе.



Босния и Герцеговина: Шехич — Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин — Сушич (Ципетич, 64), Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Колашинац (Чивич, 54) — Демирович, Джеко.



Предупреждения: Верету — Хаджиахметович.



На 51-й минуте был удален Жюль Кунде (Франция) (грубое нарушение).