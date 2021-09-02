ЧМ-2022. Отбор
Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от матча Казахстан — Украина.
Дидье Дешам. Фото Getty Images
02 сентября 2021, 12:55
Сборная Казахстана отобрала очки у национальной команды Украины в рамках матча четвертого тура отборочного цикла к ЧМ-2022, расписав результативную ничью.
Наставник сборной сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о ничейном результате соперников по группе, заявив, о силе данных команд.
"Конечно, еще до начала нашего матча с Боснией и Герцеговиной мы знали, что Украина потеряла очки в Казахстане. Это в очередной раз доказывает, насколько трудная у нас отборочная группа.
Не стану скрывать, что в свете той ничьи, наша — должна нас удовлетворить. Даже несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Жюля Кюнде.
Но у нас есть вера и надежда забрать кое-что в субботу в Киеве. Это быстротечный турнир и я ни о чем не жалею", — цитирует Дешама Федерация футбола Франции.
Ранее сообщалось, что Дешам довызвал Рабио и Гендузи перед матчем против Украины.