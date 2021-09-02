ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от матча Казахстан — Украина.

Сборная Казахстана отобрала очки у национальной команды Украины в рамках матча четвертого тура отборочного цикла к ЧМ-2022, расписав результативную ничью.

Наставник сборной сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о ничейном результате соперников по группе, заявив, о силе данных команд.

"Конечно, еще до начала нашего матча с Боснией и Герцеговиной мы знали, что Украина потеряла очки в Казахстане. Это в очередной раз доказывает, насколько трудная у нас отборочная группа.

Не стану скрывать, что в свете той ничьи, наша — должна нас удовлетворить. Даже несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Жюля Кюнде.

Но у нас есть вера и надежда забрать кое-что в субботу в Киеве. Это быстротечный турнир и я ни о чем не жалею", — цитирует Дешама Федерация футбола Франции.

Ранее сообщалось, что Дешам довызвал Рабио и Гендузи перед матчем против Украины.