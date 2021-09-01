ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги отборочного матча на чемпионат мира-2022, по итогу которого сборная Украины практически лишилась шансов на выход из группы с первого места.

Мы не видели сборную Украины с момента поединка против Англии в Риме, который завершился для нас вылетом на рекордной для страны стадии четвертьфинала чемпионата Европы-2020. Однако, на сентябрьскую международную компанию перед нами предстал уже совершенно иной коллектив, пусть и большинство фамилий в нем были прекрасно знакомы. Это уже не команда мечтателей Андрея Шевченко, а коллектив исключительных трудяг под руководством Александра Петракова, перед которыми стояла лишь одна задача — выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре любой ценой.

По большому счету, вместо названия каждого соперника сборной Украины по оставшимся до конца цикла матчам можно будет ставить табличку с надписью, полностью отображающей нашу общую цель — "Результат". В этот вечер она должна была заменить название сборной Казахстана, которая во время мартовской кампании отобрала у Украины два драгоценных очка (1:1). Собственно, все эти три ничьи на старте и поставили тогда еще коллектив, а теперь — Петракова, перед простым фактом — еще одна осечка, и даже на второе место забраться уже будет очень сложно.

Команда правильна поняла посыл Александра Петракова, доказательством чего был моментальный забитый мяч практически в первой акцентированной атаке в поединке. Караваев с правого фланга на второй минуте передачей нашем Яремчука перед чужой штрафной в статическом положении, но уже через два касания форвард сумел в пляжном стиле поднять мяч на комфортную для удара высоту, после чего пробил прямиком за шиворот чуть выдвинувшемуся из ворот голкиперу. Казалось, что этот роскошный удар привел в чувства даже Астана-Арену.

Давление сборной Украины после этого удачного момента было невозможно описать. Существенное преимущество по владению мячом все время несло все новые и новые угрозы чужим воротам, и мяч успел даже трижды обстучать каркас ворот соперников при ударах Соболя, Ярмоленко и Сидорчука, но вот затолкать его в сетку во второй раз нашей команде так и не удавалось, несмотря на максимальный уровень активности на чужой половине.

На самом деле, это был очень даже тревожный звонок, так как было очевидно еще из уроков первой игры, что соперники способны организовать гол в наши ворота фактически из ничего. Особых моментов для этого казахстанцы так и не смогли создать с должным уровнем завершения, но перед уходом на перерыв настроения были уж точно не такими же, как в начале первого тайма. Построение Петракова с тремя центральными защитниками закрывало большую часть активности Казахстана в центре поля, но вот фланги были под вопросами.

Адекватно оценивать действия нашей сборной во второй половине матча, уже после увиденного по ее ходу, не представляется возможным. Не забивать в двух ситуациях-близнецах, которые были у Матвиенко и Соболя за короткий промежуток времени — значит, хоронить свои шансы на успех в поединке против любого соперника, тем более, когда единственная рабочая комбинация со стороны оппонентов, про которую знали еще до стартового свистка, так и остается незакрытой.

В набат надо было бить тогда, когда Аимбетов, сразу после наших несостоявшихся голов, поразил левую девятку, но чудом оказался в офсайде. Однако, обучаемость в режиме реального времени оказалась далеко не самой сильной стороной команды Петракова, в результате чего на 75-й минуте счет стал равным, после пропущенного заброса на Валиуллина, удар которого должен был накрывать Караваев или накрывать на ближней штанге Пятов. Ни того, ни другого так и не произошло, что уже заставляло нас вспоминать первую игру.

Были ли моменты после этого для того, чтобы увезти три очка? Безусловно! Целая россыпь голевых шансов, из которых нам таки удалось выудить важный гол авторства Сикана на четвертой компенсированной минуте, но кто же знал тогда, что ровно через пару оборотов секундной стрелки мы пропустим в аналогичной первому голу ситуации, после чего отыграться уже не было возможным.

В следующем туре сборная Украины сыграет дома против действующих чемпионов мира, Франции, а Казахстан отправится в гости к Финляндии.Казахстан — Украина 2:2Валиуллин, 75, 90+6 — Яремчук, 2, Сикан, 90+3Покатилов — Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин — Тагыберген (Оразов, 90), Куат (Вороговский, 84), Васильев (Жуков, 90) — Нургалиев (Зайнутдинов, 61), Шушеначев (Аимбетов, 60).Пятов — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь (Сикан, 83) — Сидорчук (Шапаренко, 76), Зинченко — Ярмоленко, Буяльский — Яремчук (Цыганков, 58).Предупреждения: Васильев, Покатилов — Миколенко, Зинченко