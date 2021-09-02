ЧМ-2022. Отбор

Стали известны имена судей, которые будут обслуживать матч 5-го тура отбора ЧМ-2022 между сборными Украины и Франции.

Поединок пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Украины и Франции, который пройдет 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский, будет обслуживать словенская бригада арбитров во главе с 42-летним Славко Винчичем.

Помощниками главного арбитра будут его соотечественники Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Четвертым рефери назначен Раде Обренович.

За систему видеоповторов ВАР будет отвечать немец Бастиан Данкерт, а помогать ему будет словенец Юре Прапротник.

Не так давно Винчич обслуживал матч отбора ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана, который закончился вничью со счетом 1:1.

Напомним, матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.