ЧМ-2022. Отбор

Футболист ближайшего резерва будут заменять травмированных партнеров по сборной.

Домашняя игра против действующих чемпионов мира, сборной Франции, на НСК Олимпийский в Киеве будет иметь решающий характер для национальной команды Украины в контексте борьбы за первую строчку турнирной таблицы отборочной группы D.

При этом, наши соперники понесли кадровые потери перед предстоящей игрой.

Дидье Дешам не сможет рассчитывать на появление на футбольном поле Нголо Канте и Корентена Толиссо, у которых последние медицинские тесты показали наличие проблем с икроножными мышцами.

Как итог, представители лондонского Челси и мюнхенской Баварии соответственно получили возможность пройти курс реабилитации вне лагеря национальной команды, в то время как им на замену были приглашены полузащитник французского Марселя Маттео Гендузи и хавбек туринского Ювентуса Адриен Рабио.

Отметим также, что игру против Украины со стороны "Les Bleus" пропустит также и центральный защитник Жюль Кунде, который был удален в сыгранном накануне матче против Боснии и Герцеговины (1:1).

Матч Украина — Франция состоится 4 сентября, начало в 21:45 по киевскому времени.