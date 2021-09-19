Украина

Защитник "бело-синих" поделился своими мыслями после игры с Александрией.

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов прокомментировал победу своей команды в напряженном матче восьмого тура УПЛ против Александрии.

"Мистер нас предупреждал, что предстоит тяжелая игра, что соперник хорошо обороняется. Но у команды есть также и проблемы, слабые места, на которые он обратил наше внимание. Мы пытались вскрыть оборону, создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Хорошо, что на последних минутах заработали и забили пенальти.

Моя форма? В первой игре, с Колосом, было тяжеловато, но сегодня уже чувствовал себя куда увереннее, вошел в игровой тонус. Дальше должно быть лучше.

Принятие решений арбитрами через систему ВАР? В этом матче ВАР нам, можно сказать, помог, а в прошлой игре с Бенфикой забрал очки. Поэтому, с одной стороны это хорошо, с другой – плохо. Лично я думаю, что без ВАР футбол был бы зрелищнее.

Радостное событие в жизни как мотивация? Родилась дочь. Все хорошо, и с женой, и с дочерью. Поэтому работаю, тренируюсь и готовлюсь к матчам в прекрасном настроении, с удвоенной энергией", — приводит слова Шабанова пресс-служба киевлян.

Ранее Динамо осудило поведение фанатов за драку во время матча с Александрией.