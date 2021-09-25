Украина

Вратарь полтавчан поделился своими эмоциями после игры с Колосом.

Вратарь полтавской Ворсклы Дмитрий Ризнык прокомментировал победу своей команды в матче девятого тура УПЛ против Колоса (1:0), в котором он отбил пенальти.

"Мы в первом тайме забили гол. Понятно, что команда соперника будет бежать, им надо отыгрываться. Может, во втором тайме больше подсели в защиту. Отработали на ноль, а это самое главное.

Как удалось отбить пенальти? У нас есть тренер по вратарям, разбираем каждого бьющего. Получилось отбить – это заслуга всей команды. Чурко не сильно пробил – мяч срезался, поэтому попал почти по центру, в меня. Я отбил, и все.

Эмоции после игры? Опустошение, потому что все эмоции отдали в игре. На душе радостно, потому что победа – это всегда приятно", — сказал Ризнык в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Колос — Ворскла.